Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin Önemli Proje: Bakımlı Köyler

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "İstekle Çalışan Eller, Bakımlı Köyler Projesi" ile hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Proje, hükümlülerin isteğine bağlı olarak katılımıyla gerçekleşirken; kırsalda yol ve altyapı bakım-onarım çalışmaları, trafik güvenliği için yabani ot ve dalların temizliği, köylerin ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ve mezarlıkların bakımı gibi birçok alanda destek sağlanıyor.

Toplumsal faydayı merkeze alan uygulama sayesinde, hem köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artırılıyor hem de hükümlülerin üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılmasına katkıda bulunuluyor.

Projeye katkı veren kurum ve çalışanlara teşekkür edildi. - SİNOP