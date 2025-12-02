Hükümlülere Mali Kaynak Oluşturan 4 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C örgütüne üye hükümlülere mali kaynak sağlayan 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, terörizmin finansmanına yönelik başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C örgütüne üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca DHKP/C örgütüne üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan ve bu yolla örgüt üyelerinin bağlılığını devam ettirmeye çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporunda hesap hareketleri görülen ve resmi kayıtlara göre hükümlülerle aralarında vekalet ilişkisi bulunmayan 4 şüpheli Jandarma Tem Bürosunca yakalandı. Öte yandan, adreslerde arama işlemine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL