Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Hudut askerleri devriye esnası görevini sürdürmekte iken 1'inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi gözaltına aldı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü PKK şüphelisi H.E.'nin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title