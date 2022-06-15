Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı - Haberler

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Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hudut kartalları 2 FETÖ şüphelisini sınırda kaçamadan yakaladı

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, kimlik tespiti yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıslar gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki A.K. ve A.G. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Kartalları Yunanistan Meriç 3. Sayfa Haberler

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