Hudut Birliklerinden Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 102 Bin Gram Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi." - ANKARA