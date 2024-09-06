Hudut birlikleri 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 7 şahsı yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
Hudut birlikleri 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 7 şahsı yakaladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin hudut güvenliğinde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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