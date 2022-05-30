Hudut askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı - Haberler

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Hudut askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hudut askerleri PKK şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanan şahıs, terör örgütü PKK şüphelisi olması sebebiyle gözaltına alındı.

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanan şahıs, terör örgütü PKK şüphelisi olması sebebiyle gözaltına alındı.

Hudut askerleri devriye esnası görevini sürdürmekte iken 1'inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi G.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

PKK şüphelisi G.G'nin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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