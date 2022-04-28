Hücre evinde ele geçirilen patlayıcılar emniyette sergilendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, terör örgütüne ait bir hücre evinde 3 teröristin yakalandığı operasyonda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığındaki patlayıcı emniyette sergilendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçlerine (DKP-BÖG) bağlı bir hücre evine gece düzenlenen operasyonda, bomba yapımı sırasında suçüstü yakalanan H.T., C.P. ve O.A. adlı 3 terörist gözaltına alınmış, baskında patlamaya hazır yaklaşık 5 kilo bomba ele geçirilmişti.

Terör örgütü DKP-BÖG mensubu 3 hücre üyesinin polisteki sorgusu sürerken, eylem için hazırlanan patlayıcılar, gece saatlerinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Söz konusu patlayıcılar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Ele geçirilen patlayıcı materyaller arasında bomba düzeneklerini harekete geçiren akım kaynakları, basın tesirini artırıcı çeşitli kimyasal maddeler, demlik ve ateşleyiciler ile uzaktan kumandalı oyuncak polis arabaları dikkat çekiyor.

Hücrenin arkası araştırılıyor

Metropollerde sansasyonel eylem tertipleyen söz konusu hücrenin arkasını araştıran güvenlik birimleri, yakalanan teröristlerin üzerinden çıkan örgütsel doküman ve dijital materyalleri incelemeye aldı. Deşifre edilecek belge ve bulgularla operasyonların genişleyebileceği öne sürülürken, hücre evi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Örgüt tarafından tertiplenen eylemin, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme niteliği taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Operasyonun geçmişi

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri adlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul TEM Şube tarafından yapılan çalışmalarda, DKP/BÖG hücresinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saat 21.45 sıralarında Sancaktepe'de örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskında H.T., C.P. ve O.A. adlı 3 terörist, bomba yapımı sırasında suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, patlamaya hazır yaklaşık 5 kilo bomba ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Hücre evi baskınını Bakan Soylu duyurdu

Hücre evine yönelik yapılan çalışmalar devam ettiği sırada sarsıcı operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi" ifadesini kullanmıştı. İçişleri Bakanı, "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah; İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" sözleri ile sıcak gelişmeyi kamuoyu ile paylaşmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa