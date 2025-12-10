HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargıda 948 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği atama kararnamesini Resmi Gazete'de yayımladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi yayımlandı. Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül tarihinde 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim tarihinde 1571 sayılı, 27 Kasım tarihinde 2029 sayılı ve 2 Aralık tarihinde 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi. Adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. - ANKARA
