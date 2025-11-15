HSK Üyeleri Samsun Adliyelerini Ziyaret Etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Samsun'daki adliyeleri ziyaret ederek hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ile 2. Daire Üyesi Cengiz Aydemir, Samsun Adliyesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ni ayrı ayrı ziyaret ederek toplantılar gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda hakim ve savcıların talep ve istekleri dinlenip not alındı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - SAMSUN