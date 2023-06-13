Hrant Dink davasında 11 sanık hakkında yeni dava açıldıİSTANBUL Gazeteci Hrank Dink'in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında 'anayasal düzeni...

Hrant Dink davasında 11 sanık hakkında yeni dava açıldı

İSTANBUL Gazeteci Hrank Dink'in öldürülmesine ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan ve aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kasten öldürme' gibi suçlardan dava açıldı.