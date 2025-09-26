Haberler

Hoşap Kalesi'nde Zarar Gören Türk Bayrağı Yeniden Asıldı

Hoşap Kalesi'nde Zarar Gören Türk Bayrağı Yeniden Asıldı
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde rüzgar nedeniyle zarar gören Türk bayrağı, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yeniden surlara asıldı. Jandarma, bayrağın yeniden dalgalanması için gerekli önlemleri aldı.

Hoşap Kalesi'nde rüzgarın zarar verdiği Türk bayrağı, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yeniden surlara asıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan tarihi Hoşap Kalesi'nde, rüzgarın etkisiyle zarar gören Türk bayrağı, sosyal medyada gündem oldu. Kaledeki bayrağın zarar görmesi üzerine vatandaşlar, yetkililerden bir an önce müdahale edilmesini istedi.

Paylaşımların ardından Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma personeli, kale surlarına çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Zarar gören bayrak direği kontrol altına alınırken, Türk bayrağı jandarma personeli tarafından korunarak yeniden kale surlarına asıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından ay-yıldızlı bayrağın Hoşap Kalesi'nde gururla dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, "Milletimizin emrindeyiz" mesajı paylaştı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
