Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu

3. Sayfa Haberleri

Hortum sonrası fabrikanın panelleri uçtu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum ve sonrasında bir anda meydana gelen misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hortum ve dolu sonrası ilçedeki Veliköy OSB'de bulunan bir fabrikanın panelleri uçtu. Hortum ve dolu dinerken fabrikada hasar meydana geldi.

Ayrıca hortum anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir anda oluşan hortum, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title