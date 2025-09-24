Haberler

Horasan'da Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı

Horasan'da Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişiye yasal işlem yapıldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesiyle ilgili 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzurum'un Horasan ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 adet lazer işaretleyici ele geçirildi.

Olay şüphelisi 6 şüpheli şahıs yakalanarak, adli işlemlere başlanırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtalya'da gündem yeniden Semih Kılıçsoy

Tüm ülke Semih'i konuşuyor
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.