Hopa'da Kapıda Ödeme ile Dolandırıcılık: Vatandaşın 85 Bin TL'si Çekildi

Hopa'da Kapıda Ödeme ile Dolandırıcılık: Vatandaşın 85 Bin TL'si Çekildi
Artvin'in Hopa ilçesinde esnaf Yüksel Yeğen, kapıda ödeme yöntemiyle yaptığı alışverişten sonra kredi kartından 85 bin 750 TL dolandırıldı. Olay sonrası bankasıyla iletişime geçen Yeğen, dolandırıcılık bildiriminde bulundu.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kapıda ödeme yöntemiyle yaptığı alışverişin ardından kredi kartından 85 bin 750 TL çekilmesiyle dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede uzun yıllardır esnaflık yapan ve yerel bir gazete sahibi Yüksel Yeğen, 21 Ekim akşamı bir market uygulaması üzerinden bin 90 TL'lik sipariş verdi. Siparişin evine teslim edilmesi üzerine ödemeyi kapıda kredi kartıyla yapan Yeğen, işlemin ardından yaklaşık iki saat sonra bankasından hesabından yüklü miktarda para çekildiğine dair mesaj aldı.

Durumu fark eden Yüksel Yeğen büyük şaşkınlık yaşadı ve ne olduğunu anlamak için hemen bankasıyla iletişime geçti. Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Yeğen, "Evime sipariş getirdiler, ödemeyi kapıda pos cihazıyla yaptım. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra telefonuma hesabımdan yüksek miktarda para çekildiğine dair mesaj geldi. Şoke oldum. Söz konusu işlemlerde kartından 40 bin TL ve 45 bin 750 TL olmak üzere toplam 85 bin 750 TL bir firma tarafından çekilmiş. Olayın ardından kartlarımı iptal ettirdim. Durumu hem banka ve polis ekiplerine bildirdim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
