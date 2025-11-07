Hopa'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanına Kamyonet Çarptı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanı, kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda görevli Yüksel Gaz, istasyon girişinde yol kenarında beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonetin çarpması sonucu yere savruldu. Çevredekilerin hemen yardıma koştuğu Gaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı akaryakıt istasyonu çalışanı tedavisinin ardından taburcu edildi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yüksel Gaz'ın istasyon önünde beklediği sırada üzerine gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulması yer alıyor. - ARTVİN