Hopa Açıklarında Patlayıcı Yüklü İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, patlayıcı madde yükü taşıdığı değerlendirildiği için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında sabah balıkçılar tarafından bulunan ve patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordineli çalışması sonucu SAT komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında insansız bir deniz aracının tespit edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde aracın patlayıcı madde yüklü olabileceği değerlendirilince, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAT komandoları tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlatma sonucu araç imha edilirken, patlama sesi Hopa ve Arhavi ilçelerinden de duyuldu. - ARTVİN

