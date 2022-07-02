Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp - Haberler

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Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hong Kong'ta gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı.

Hong Kong'u etkisi altına alan Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı.

Hong Kong'ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkanlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

Karaya ulaşması bekleniyor

Hong Kong'ta Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor. - HONG KONG

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