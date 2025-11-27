Hong Kong'daki Yangında Can Kaybı 75'e Yükseldi

Hong Kong'daki bir gökdelende dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende dün başlayarak diğer binalara yayılan yangında can kaybı arttı. Hong Kong İtfaiye Teşkilatı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e, yaralı sayısının ise 76'ya yükseldiğini bildirdi. Yangının üzerinden 24 saatten fazla geçerken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıktığı sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu. - HONG KONG