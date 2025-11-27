Haberler

Hong Kong'daki Yangında 75 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Gözaltında

Hong Kong'daki Yangında 75 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Gözaltında
Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangında 75 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili bakım yapan Prestige Construction şirketinden 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların güvenli olmayan malzemeler kullandığı belirtiliyor.

Hong Kong'ta 31 katlı gökdelende 75 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden 3 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde tadilat çalışması sırasında "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis, binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden 3 kişinin "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu belirterek, gözaltı nedeninin bakım sırasında güvenli olmayan malzemeler kullandıkları için "cinayet" suçlaması olduğunu aktardı.

Polis, "Şirketin sorumluların büyük ihmalde bulunduklarını ve bunun da kazaya yol açarak yangının kontrolsüz bir şekilde yayılmasına ve büyük can kaybına neden olduğuna inanmak için nedenlerimiz var" dedi.

Polis, ayrıca şirketin ofisine yapılan baskında ihale belgelerini, çalışan listesini, 14 bilgisayarı ve üç cep telefonuna el koydu.

Binanın bakım çalışması için dış cephesine kurulan bambu iskeleler çıkan yangının kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına neden olmuştu. Yangında, şu ana kadar 75 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi de yaralandı, 300 kişiden ise hala haber alınamadı. Yangının çıktığı sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
