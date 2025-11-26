Hong Kong'daki Yangın Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 13'e Yükseldi

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende çıkan ve diğer binalara sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki bir sitede bulunan 31 katlı gökdelende başlayarak 7 binaya yayılan yangının bilançosu artıyor. Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.51'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 15'e yükseldiği ifade edildi. Yangın nedeniyle alarm seviyesinin en yüksek düzey olan 5'e çıkarıldığı aktarıldı. Alevlere müdahalenin devam ettiği, yangının gökdelenlerin dış cephesindeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı aktarıldı.

Wang Fuk Court adı verilen sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor. - HONG KONG