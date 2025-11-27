Hong Kong'daki Gökdelende Yangın: 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Hong Kong'daki bir gökdelende dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende dün başlayarak diğer binalara yayılan yangında bilanço ağırlaşıyor. İtfaiyeden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 1'i itfaiyeci olmak üzere 55'e yükseldiği, 61 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. 3 binadaki yangının kontrol altına alındığı, ancak henüz söndürülemediği aktarıldı. Diğer 4 binadaki yangının ise büyük ölçüde söndürüldüğü belirtildi. Tadilat çalışmalarını yapan inşaat şirketinden 3 kişi gözaltına alındı.

Yangın, gökdelenlerin dış cephesindeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayılmıştı. Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu. - HONG KONG