Haberler

Hong Kong'daki Gökdelende Yangın: 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Hong Kong'daki Gökdelende Yangın: 55 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bir gökdelende meydana gelen yangında, 55 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının hızla yayılmasına sebep olan bambu iskeleler nedeniyle can kaybı arttı.

Hong Kong'daki bir gökdelende dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi, 61 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende dün başlayarak diğer binalara yayılan yangında bilanço ağırlaşıyor. İtfaiyeden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 1'i itfaiyeci olmak üzere 55'e yükseldiği, 61 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. 3 binadaki yangının kontrol altına alındığı, ancak henüz söndürülemediği aktarıldı. Diğer 4 binadaki yangının ise büyük ölçüde söndürüldüğü belirtildi. Tadilat çalışmalarını yapan inşaat şirketinden 3 kişi gözaltına alındı.

Yangın, gökdelenlerin dış cephesindeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayılmıştı. Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.