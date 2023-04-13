Hong Kong'da polise su sıkan 2 kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da Tay yeni yılı Songkran kutlamaları sırasında su tabancasıyla polise su sıkan 2 kişi gözaltına alındı.

Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong'da Taylandlıların yaşadığı bölge olan Kowloon City'de Tay yeni yılı Songkran kutlamaları yapılıyor. Kutlamalar sırasında 20'li yaşlarda iki kişi elindeki su tabancasıyla polislere su sıktı. Polis, gençlerin festivali kullanarak polisleri hedef aldığını ve ikisinin de gözaltına alındıklarını bildirdi.

Geleneksel Songkran kutlamaları sırasında, kovalar ve su tabancalarıyla su sıçratılarak kötü şansın uzaklaştırıldığına inanılıyor. - HONG KONG