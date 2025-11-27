Haberler

Hong Kong'da Gökdelende Yangın: 44 Ölü, 45 Yaralı

Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki bir gökdelende çıkan yangında can kaybı 44'e, yaralı sayısı ise 45'e yükseldi. 279 kişi kayıp, 3 inşaat şirketi çalışanı ağır ihmal nedeniyle gözaltına alındı. Yangın, son 63 yılın en ölümcül yangını olarak kaydedildi.

Hong Kong'daki bir gökdelende çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, yaralı sayısı 45'e yükseldi. 279 kişiden ise haber alınamazken, tadilat çalışmalarını yürüten inşaat şirketinden 3 kişinin "ağır ihmal" şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende başlayarak diğer binalara yayılan yangında bilanço ağırlaşıyor. Polisten yapılan açıklamada, yangın faciasında can kaybının 44'e, yaralı sayısının ise 45'e yükseldiği, 279 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Tadilat çalışmalarını yürüten inşaat şirketinden 3 kişinin "ağır ihmal" şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Tadilat çalışmalarında binaların dış cephelerinde kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Şirket yetkililerinin ağır ihmalkarlık yaptığına ve bu nedenle bu faciaya, yangının kontrolden çıkarak büyük can kayıplarına yol açtığına inanmak için nedenlerimiz var" denildi.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, binalardaki kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken Kızılhaç'a acil yardım için 2 milyon yuan (282 bin 470 dolar) ayırdı.

Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

Son 63 yılın en ölümcül yangını

Facia, Hong Kong'da son 63 yılın en ölümcül yangını oldu. Ağustos 1962'de Sham Shui Po mahallesindeki bir binada çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Binada depolanan yaklaşık havai fişekler yangının hızla üst katlara yayılmasına neden olmuştu.

Hong Kong'da kayıtlara geçen en ölümcül yangın ise 1948'de "tehlikeli maddeler" içeren 5 katlı bir deponun zemin katında meydana gelen patlamanın ardından çıkmış, 176 kişi hayatını kaybetmişti. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
