Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu - Haberler

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Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hong Kong'da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu

Hong Kong'da Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu geminin ikiye ayrılarak batmasının ardından kayıp kişiler için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hong Kong'da Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu geminin ikiye ayrılarak batmasının ardından kayıp kişiler için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hong Kong'da etkili olan Chaba Fırtınası nedeniyle Cumartesi günü içinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrılarak batmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedeni, batan geminin 50 deniz mili uzağında bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

4 kişi kurtarıldı

Bölgede 7 uçak, yüzlerce bot ve balıkçı teknesiyle devam eden kurtarma operasyonlarında 4 gemi personeli de kurtarıldı.

Çin'de karaya ulaştı

Hong Kong'da Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirilmiş ve birçok iş yeri kepenk indirmişti. Çin'de ise yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaşmıştı. Yetkililer, tayfunun sebep olduğu şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkenin birçok noktasına rekor yağış uyarısında bulunmuştu. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediğini bildirmişti. - HONG KONG

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hong Kong 3. Sayfa Haberler

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