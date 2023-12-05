Honduras'ta Otobüs Kazasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Honduras'ta meydana gelen otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta yolcu otobüsü nehre düştü. Başkent Tegucigalpa yakınlarında meydana gelen kazada, 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüste yaklaşık 40 kişinin bulunduğu aktararak, can kaybının artabileceğini belirtti. Yetkililer, ağır yaralıların ambulanslar ve helikopterlerle başkentteki bir hastaneye nakledildiğini söyledi. - TEGUCİGALPA