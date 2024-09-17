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Hollandalı Turist Manavgat'ta Ölü Bulundu

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Manavgat'taki 5 yıldızlı otelde tatil yapan 63 yaşındaki Hollandalı Johann Franz, odasında ölü bulundu. Kalp ilacı kullandığı öğrenilen Franz'ın cenazesi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde tatil yapan 63 yaşındaki Hollandalı Johann Franz odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Otelde tatilini geçiren Hollanda uyruklu Johann Franz (63) sabah odaya giren otel görevlisi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Hollandalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp ilacı kullandığı öğrenilen Hollanda uyruklu Johann Franz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hollanda Manavgat antalya turist Tatil

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