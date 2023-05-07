Hollanda polisinden 154 taraftara ırkçılık gözaltısı

Hollanda polisi, antisemitik tezahürat yaptıkları gerekçesiyle 154 futbol taraftarını gözaltına aldı.

Hollanda polisi, antisemitik tezahürat yaptıkları gerekçesiyle 154 futbol taraftarını gözaltına aldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis maç için Johan Cruijff Arena'ya giderken metroda ırkçı tezahürat yapan futbol taraftarlarını gözaltına aldı. Polis konuya ilişkin açıklamasında, antisemitik tezahürat yaptıkları gerekçesiyle defalarca uyarılan 154 futbol taraftarının daha sonra Strandvliet metro istasyonunda gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltların gerçekleştirildiği gün Ajax-Az Alkmaar maçının oynanacağı ifade edilirken polis açıklamasında hangi futbol takımı taraftarlarının gözaltına alındığının açıklanmadı. - AMSTERDAM