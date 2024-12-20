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Hollanda'dan Türkiye'ye Uyuşturucu Kaçakçılığı Girişimi

Hollanda'dan Türkiye'ye Uyuşturucu Kaçakçılığı Girişimi
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Edirne Kapıkule sınır kapısında, aracının yedek lastik jantında 5 kilo 710 gram kokain bulunan Türk vatandaşı, Bulgaristan gümrük memurları tarafından yakalandı.

Hollanda'dan aldığı 5 kilo 710 gram kokaini aracının yedek lastik jantına koyan Türk vatandaşı sınıra ramak kala yakayı ele verdi. Edirne Kapıkule sınır kapısının diğer tarafındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo karakolunun gümrük memurları tarafından bir binek otomobilin yedek lastiğinde 500 bin Euro değerinde kokain bulundu.

Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden tek başına Türkiye'ye seyahat eden Türk vatandaşı sürücü, komşu ülke gümrük kapısında ihracat yasağı ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını belirtti. "Risk analizi" yöntemine göre, "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" departmanındaki gümrük görevlileri, detaylı bir gümrük muayenesi için aracı seçti. Yapılan kontrollerde aracın yedek lastiğin jantında 5 paket bulundu. Yapılan uyuşturucu reaksiyon testine tepki gösteren beyaz toz maddenin toplam brüt ağırlığı 5 kilo 710 gram kokainin olduğu belirtildi.

Yapılan yakalama ile Türk vatandaşı için Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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