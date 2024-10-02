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Hollanda'dan Tatile Gelen Gurbetçinin Kapkaç Mağduru Olması

Hollanda'dan Tatile Gelen Gurbetçinin Kapkaç Mağduru Olması
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Adana'da bir gurbetçi kadının bisiklet sürerken kapkaç yöntemiyle 3 bin euro ve 2 bin TL'sinin çalınmasının ardından, şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hollanda'dan Adana'ya tatile gelen gurbetçi kadının, bisiklet sürdüğü sırada kapkaç yöntemiyle 3 bin euro ve 2 bin TL'sini çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Halil K. 8 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde ve Meydan Mahallesi'nde kapkaç yönetimiyle hırsızlık yaptı. Halil K. önce, Haci H.'ye ait cep telefonu daha sonra da Liver Ü.'ye ait cep telefonu ile 250 TL parasını çaldı.

Olaydan günler sonra 13 Eylül'de Halil K. bu kez de gözüne Hollanda'da yaşayan ve Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi Yasemin D.'yi kestirdi. Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bisikletiyle ilerleyen Yasemin D., sırt çantasını bisikletinin önündeki sepete koydu. Motosiklet ile gelen Halil K., Yasemin D.'nin bisikletinin sepetindeki çantaya kapkaç yönetmiyle alıp kaçtı.

Üç olayın ihbarının ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saat güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin saklandığı evi tespit etti.

Yapılan operasyonla Halil K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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