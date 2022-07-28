Hollanda'da vefat eden Kore gazisi Sivas'ta defnedilecek Hollanda'da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas'ta toprağa verilecek. Hollanda'da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas'ta toprağa verilecek. Bir süredir Hollanda'da yaşayan Muharip Kore Gazisi 91 yaşındaki Ali Haydar Kızılgöz yaşlılığa bağlı sağlıksak problemlerden dolayı hayatını kaybetti. Kızılgöz'ün naaşı bugün uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Yakınları tarafından naaşı alınan Kızılgöz'ün cenazesi yarın öğleden sonra Sivas Yıldızeli ilçesi Davulalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hollanda Sivas Kore 3. Sayfa Haberler

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