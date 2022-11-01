Hollanda'da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Hollanda'nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Hollanda'nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı. Hollanda'nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı. Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi. Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı. Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti. - LAHEY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hollanda PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hollanda'da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.