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Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

- Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

AMSTERDAM - Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hollanda 3. Sayfa Güncel Haberler

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