Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hollanda'da 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

Hollanda'nın Zwolle kentindeki bir restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı.

Hollanda'nın Zwolle kentindeki bir restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren zanlı tutuklandı.

Hollanda'nın Zwolle kentinde bulunan McDonald's restoranına silahlı saldırı düzenleyerek 2 Türk kardeşi öldüren zanlı, kısa bir sürenin ardından Deventer polis karakoluna teslim oldu. Polis, dün yerel saatle 18.00 sıralarında restoranda yemek yiyen 2 Türk kardeşi öldüren 32 yaşındaki zanlının tutuklandığını açıkladı. Öte yandan, öldürülen 2 kardeşin yıllardır Zwolle'deki birçok yerde restoran işlettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMSTERDAM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hollanda, Deventer, Saldırı, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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