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Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

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Hollanda'da Türk bir kadın, kocasının kendisini aldattığını söyleyerek bir oteli bastı. Otelin önünde "Where is Kenan?" diyerek diğer kadını döven eş, daha sonra lobide sopayla kocasına saldırdı. O anlar kameralara da yansıdı.

Hollanda'da kocasını otelde bir kadın ile basan Türk kadın, önce kocasının birlikte olduğu kadını ardından da kocasını darbetti. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

KADINI YERE DÜŞÜRÜP SAÇLARINI YOLDU

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Hollanda'da yaşanan Türk bir kadın, ailesi ile birlikte kocasının olduğu oteli bastı. Önce otelin önünde bir kadının saçlarını yolan şahıs, "Where is Kenan" diyerek bağırdı. Darbedilen kadın ise "Yardım edin" diyerek çığlıklar attı.

Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

KOCASINI DA DARBETTİ

Daha sonra otelin lobisine giren kadın kocasını görünce yeniden kendini kaybetti. Elindeki sopayla kocasına vuran kadın "Ahlaksız, senin ağzını burnunu kıracağım" diyerek bağırdı. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hollanda basını da olaya geniş yer ayırdı.

Kaynak: Haberler.com / Gözde Nur Bayar - 3.Sayfa

Aldatmak Hollanda Hukuk 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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