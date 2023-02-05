Hızla savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular 3. Sayfa Haberleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde 2 yayanın kavşakta kaza yaptıktan sonra aşırı hızla savrulan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulma anları dikkat çekti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Başkasından bekleme kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşıldı. Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Görüntülerde, 2 yayanın kavşakta kaza yaptıktan sonra aşırı hızla savrulan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulma anları yürekleri ağza getirdi. Öte yandan yayalara çarpma, motosiklet kazaları ve ışık ihlali sonucu yaşanan kazaların fazlalığı ise dikkat çekti. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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