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Hızını Almayan Otomobil Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Daldı

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Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi. Kazalarda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı görüntülendi.

Hızını alamayan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı... O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı. Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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