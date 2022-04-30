Hızını alamayıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan K.K. hakimiyetinde ki 34 ZN 5978 plakalı otomobil Akyamaç mevkiinde yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle ve aşırı hız yapmasıyla kaza meydana geldi. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan aracı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa