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Hızını alamayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

TEM Otoyolu'nda hızını alamayan kamyon, bariyerlere çarparak yan yattı.

Tem Otoyolu'nda hızını alamayan kamyon, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kamyonun dorsesinde taşıdığı asfalt kumları şarampole döküldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yan yol dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LZ 0530 plakalı kamyon şoförü dönüşte hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayarak yan yatan kamyonun dorsesinde taşıdığı asfalt kumları şarampole döküldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şoför yaralı olarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Seyrantepe Tragger 3. Sayfa Haberler

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