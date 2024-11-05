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Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, İsrail Güçlerine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, İsrail Güçlerine Füze Saldırısı Düzenledi
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Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarındaki İsrail güçlerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerinin füze saldırıları ile vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı. İslami Direniş Örgütü'nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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