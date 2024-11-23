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Hizbullah, İsrail Askerlerine Yönelik Yeni Saldırılar Düzenledi

Hizbullah, İsrail Askerlerine Yönelik Yeni Saldırılar Düzenledi
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Haberler
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Hizbullah, Lübnan'ın farklı bölgelerinde İsrail askerlerini hedef alarak roket ve top atışları gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail Ordu Radyosu ise kısa bir süre içinde İsrail'in kuzeyine 30 füze fırlatıldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki İsrail askerlerinin roket ve top atışları ile hedef alındığını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu ise, İsrail'in kuzeyine 20 dakikadan kısa bir süre içinde toplam 30 füze fırlatıldığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına karşılık yeni misillemeler yapıldığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesinde bulunan Khiam kasabasında İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi. Nebatiye yakınlarındaki bir diğer kasaba olan Deir Mimas'ta İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Sur bölgesindeki Shama kasabasında bulunan İsrail güçlerinin ise topçu atışları ile hedef alındığı kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu ise Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine 20 dakikadan kısa bir süre içinde toplam 30 füze ateşlediğini bildirdi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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