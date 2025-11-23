Hizbullah'ın İki Numaralı İsimlerinden Haytham Ali Tabatabai Hayatını Kaybetti

Hizbullah, iki numaralı ismi olan Haytham Ali Tabatabai'nin İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hizbullah, iki numaralı ismi olan Haytham Ali Tabatabai'nin akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın başkentine düzenlediği saldırıda Tabatabai'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, Tabatabai'nin büyük bir komutan olduğunu, yıllarca Hizbullah'ın içinde olduğunu ve Hizbullah'ın temellerini atan liderler arasında bulunduğunu ifade etti. - BEYRUT