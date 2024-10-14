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Hizbullah'ın İHA Saldırısında 4 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın İHA Saldırısında 4 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın insansız hava aracıyla bir askeri üssü vurması sonucu 4 askerin öldüğünü ve 67 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bir askeri üssü insansız hava aracı ile vurması sonucu 4 İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu Hizbullah'ın misilleme saldırısını doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün Hizbullah tarafından gönderilen insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğu bildirildi. "Olayda 4 IDF askeri hayatını kaybetti" denilen açıklamada, "Asılsız söylentilerden kaçınılmasını, yaralıların isimlerinin yayılmamasını ve ailelerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

67 kişi yaralanmıştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah Binyamina bölgesi yakınlarındaki bir İsrail askeri üssüne insansız hava araçları ile misilleme saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda en az 67 kişinin yaralandığı açıklanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve insansız hava araçlarını korumak için füzeler kullandığını bildirmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsansız Hava Aracı Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya

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