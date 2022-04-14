Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler

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Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Sedrettin Taylan (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

Taylan'ın cenazesi otopsi için Hizan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS

Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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