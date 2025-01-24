Hız ve Kural İhlali Yapan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem

Konya'da vatandaşların canını hiçe sayarak hız ve kural ihlali yapan, o anları da sosyal medya hesabında paylaşan tır sürücüsü trafik ekiplerince tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı-Ilgın yolunda trafik kurallarını ihlal eden, yaptığı hızla trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Cihanbeyli Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, kimliğini tespit ettiği araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 10 bin 260 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koydu. Araç sürücüsüne 2024 yılında 11 kez trafik cezası uygulandığı ve birçoğunun hızdan kaynaklı olduğu öğrenildi. - KONYA