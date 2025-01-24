Hız ve Kural İhlali Yapan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem
Konya'da hız ve trafik kural ihlalinde bulunan tır sürücüsü, sosyal medya hesabında bu anları paylaşmasının ardından trafik ekiplerince tespit edildi. 10.260 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu.
Konya'da vatandaşların canını hiçe sayarak hız ve kural ihlali yapan, o anları da sosyal medya hesabında paylaşan tır sürücüsü trafik ekiplerince tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı-Ilgın yolunda trafik kurallarını ihlal eden, yaptığı hızla trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, o anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Cihanbeyli Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, kimliğini tespit ettiği araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 10 bin 260 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koydu. Araç sürücüsüne 2024 yılında 11 kez trafik cezası uygulandığı ve birçoğunun hızdan kaynaklı olduğu öğrenildi. - KONYA