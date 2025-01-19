Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Hız Tutkunu Gençlerin Kazası Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de hız tutkunu gençlerin aracıyla yaptığı tehlikeli manevra, park halindeki bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hız tutkunu gençler, park halindeki araca böyle çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hız tutkunu gençlerin oyunu kazayla sonuçlandı. Araçla sokakta hızla ilerleyen gençler, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler geçtiğimiz gece Sultanmurat Mahallesi Köprü sokakta kaydedildi. Arabayla dar sokaklardı hız yapmaya çalışan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Sürücü ara sokaklarda hız sınırını aşarken, yanındaki arkadaşı ise o anlarda cep telefonu kamerasını açtı. Ancak gençlerin hız oyunu kazayla sonuçlandı. Aşırı hızlı otomobil duramayarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hız Tutkunu Gençlerin Kazası Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
img

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.