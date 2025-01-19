Hız Tutkunu Gençlerin Kazası Kamerada

Hız tutkunu gençler, park halindeki araca böyle çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de hız tutkunu gençlerin oyunu kazayla sonuçlandı. Araçla sokakta hızla ilerleyen gençler, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler geçtiğimiz gece Sultanmurat Mahallesi Köprü sokakta kaydedildi. Arabayla dar sokaklardı hız yapmaya çalışan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Sürücü ara sokaklarda hız sınırını aşarken, yanındaki arkadaşı ise o anlarda cep telefonu kamerasını açtı. Ancak gençlerin hız oyunu kazayla sonuçlandı. Aşırı hızlı otomobil duramayarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.