Hız Sınırı Toleransı Kaldırılmadı, İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada hız sınırı toleransının kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan düzenlemelerle mevcut toleransların devam edeceği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanun'undaki değişikliler çerçevesinde ortaya atılan hız sınırı tolerans payının kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

