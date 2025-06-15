Hitit Rallisi'nde Araç Takla Attı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bugün yapılan Hitit Rallisi yarışlarında bir araç takla attı.

Olay, Beypazarı Karaşar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KA 054 plakalı araç sürücüsünün yarış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA