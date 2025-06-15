Hitit Rallisi'nde Araç Takla Attı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Hitit Rallisi sırasında bir araç takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bugün yapılan Hitit Rallisi yarışlarında bir araç takla attı.

Olay, Beypazarı Karaşar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, KA 054 plakalı araç sürücüsünün yarış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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