Hisarcık'ta korkutan yangın - Haberler

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Hisarcık'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hisarcık'ta korkutan yangın

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu malzeme deposu ve yaklaşık 100 saman balyası yandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu malzeme deposu ve yaklaşık 100 saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, 82. Yıl Mahallesinde Mehmet Taş'a malzeme deposunun yakınında bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler daha sonra malzeme deposuna sıçradı. İhbar üzerine yangına Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 100 saman balyası yandı, malzeme deposu ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hisarcık, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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