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Hisarcık'ta Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: İki Zanlı Tutuklandı

Hisarcık'ta Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: İki Zanlı Tutuklandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtan iki kişi, yaşlı bir çiftin para ve altınlarını alarak kayıplara karıştı. Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, 230 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlıları Manisa'da yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Y.K. ve B.Ş.K tutuklandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çiftin para ve altınlarını alan 2 şahıs, İlçe Emniyet Amirliğince kurulan 20 kişilik ekibin 230 saatlik kamera incelenmesiyle Manisa'da yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2024 tarihinde Hisarcık ilçe merkezinde yaşayan yaşlı çiftin evine gelen şahıslar, kendilerini jandarma olarak tanıtıp yüklü miktarda para ve altınlarını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği olayı aydınlatmak için 20 kişilik özel ekip kurarak, 6 gün boyunca 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 230 saatlik kayıtları tek tek inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlıların Manisa'da ikamet ettikleri sonucuna ulaşan Hisarcık Emniyeti, Y.K. (21) ve B.Ş.K (19) isimli zanlıların Manisa'daki adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar, ilçeye getirerek sorgulandı.

Y. K. (21) ve B. Ş. K (19) emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Emet Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hisarcık Emniyetinin dolandırıcılık olayını kısa sürede çözmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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